نشرت هيئة الانواء الجوية، الخميس، تقريرا بشأن حالة الطقس في العراق للايام المقبلة، فيما اشارت الى ان الطقس سيشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة. اليوم الخميس غدا الجمعة وبعد غد السبت Advertisements الاحد والاثنين المقبلين

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