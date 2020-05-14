وزير داخلية السراج يعترف: فوضى السلاح نشرت الفساد بطرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

اعترف القيادي الإخواني فتحي باشا أغا وزير داخلية حكومة فايز السراج غير الشرعية بطرابلس، بانتشار الفساد المالي داخل وزارته والمليشيات التابعة لها .. وفق “العين“.



وقال باشا أغا، خلال مؤتمر صحفي بطرابلس، الأربعاء، إن انتشار الفوضى والسلاح ساهما في انتشار الفساد المالي في "داخلية السراج".

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ولا تزال مليشيات إرهابية بينها عدد من المطلوبين دوليا مسيطرة على العاصمة طرابلس، بل وتمكنت من السيطرة على مقدرات البلاد والمؤسسات الفاعلة في الدولة.

وأمام هذا الوضع، أطلق الجيش الليبي في الرابع من أبريل/نيسان 2019 عملية طوفان الكرامة لتحرير العاصمة من الإرهابيين والمليشيات.