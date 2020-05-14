أمريكا تسجل أكثر من 1,800 وفاة بكورونا في 24 ساعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت الولايات المتحدة 1,813 وفاة بفيروس كورونا في الساعات ال24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات الى 84,059، وفق إحصاء نشرته جامعة جونز هوبكنز الأربعاء.



وبلغ عدد الإصابات في البلد الأكثر تضررا جراء انتشار فيروس كورونا المستجد 1,389,935 حالة مؤكدة، بحسب الجامعة التي تتخذ من بالتيمور مقرا لها.

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