واشنطن تهدد بتفعيل جميع العقوبات الأممية على إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

هددت الولايات المتحدة علناً أمس الأربعاء بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية حظر الأسلحة على طهران المقرر أن ينتهي أجله في أكتوبر (تشرين الأول) بموجب اتفاق إيران النووي.



وأكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك هذه الاستراتيجية بعد أسبوعين من قول مسؤول أمريكي،، إن "الولايات المتحدة أطلعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على خطتها".

وكتب هوك في صحيفة "وول ستريت جورنال" يقول إن واشنطن ستضمن "بطريقة أو بأخرى" استمرار حظر الأسلحة.

وأضاف أن "الولايات المتحدة أعدت مسودة قرار لمجلس الأمن "وستمضي قدماً في الدبلوماسية وتحشد الدعم".

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ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أعضاء دون استخدام أي من القوى الدائمة العضوية، روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، الفيتو. وأشارت روسيا بالفعل إلى معارضتها لتمديد حظر الأسلحة.

وقال هوك: "إذا أحبط الفيتو الدبلوماسية الأمريكية، فإن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في تمديد حظر الأسلحة بوسائل أخرى"، مشيراً إلى قدرة أي طرف في الاتفاق النووي على تفعيل ما يسمى بالعودة الفورية لجميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، والتي تشمل حظر الأسلحة.

وحصلت إيران على إعفاء من عقوبات بموجب اتفاق 2015 مع الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا الذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية.

وسمح الاتفاق بالعودة إلى العقوبات إذا انتهكته إيران.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق النووي المبرم في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، ووصفه بأسوأ اتفاق على الإطلاق.

ولكن واشنطن تقول إن بوسعها تفعيل عودة عقوبات الأمم المتحدة لأن قراراً لمجلس الأمن في 2015 يدعم الاتفاق، لا يزال يعتبر الولايات المتحدة طرفاً فيه.