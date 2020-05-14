الصين تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن البلاد سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 13 من مايو أيار انخفاضا من سبع حالات في اليوم السابق.



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وذكرت اللجنة في بيان اليوم الخميس أن الحالات الثلاث الجديدة كلها إصابات محلية.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض المرض إلى 12 من ثمانية في اليوم السابق.

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة الآن 82929 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.