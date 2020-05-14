شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أستراليا تفقد 594 ألف وظيفة بسبب جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 فقدت أستراليا 594 ألف وظيفة وسط الإجراءات التي فرضتها الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد مكتب الإحصاءات في سيدني في تقرير أبريل اليوم الخميس.

Advertisements وذكر التقرير أن البلاد خسرت 220 ألفا و500 وظيفة بدوام كامل، و373 ألفا و800 وظيفة بدوام جزئي، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء. وسجلت أستراليا 15 ألفا و997 إصابة بفيروس كورونا المستجد و624 وفاة حتى صباح اليوم الخميس، حسب موقع وورلد ميترز.

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