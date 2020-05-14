سعد شكر الأجهزة القضائية والامنية:لا وجود لنا من دون قيام دولة القانون

توجه عضو "تكتل الجمهورية" القوية النائب ​فادي سعد​ بالشكر إلى الأجهزة القضائية المختصة على معالجتها قضية الاعتداء على الشبان القواتيين في مركز ​التيار الوطني الحر​ في ​البترون​، بالطرق القانونية الشفافة والعادلة، وإلقاء القبض على المعتدين. كما شكر ​الاجهزة الامنية​ والعسكرية على تعاطيها مع القضية وفقا لما تقتضيه الأصول في معالجة مثل هذه القضايا."

وأكد النائب سعد في بيان أن "لا قيام ل​لبنان​ من دون وجود مؤسسات ترعى شؤون المواطن وتحميه. وأن على الجميع أن يقتنع بأن لا سقف للمواطن في ​الدولة​ الفعلية الا القانون الذي نحتمي به ولا سقف لنا سواه"، مشددا أن"لا وجود لنا من دون قيام دولة القانون والمؤسسات التي لطالما نادينا بقيامها. وكلنا أمل اليوم في أن هذه القضية ستكون موضع اهتمام ومتابعة حتى النهاية من الأجهزة القضائية والامنية إحقاقا للحق، بعد توقيف كل الذين شاركوا بالاعتداء والضرب والاحتجاز بحق شبان مسالمين عزّل".

