صليبا اتصل بالحوت: طلاب ليتوانيا سيعودون على متن رحلة فرانكفورت بحسم 50%

اعلن رئيس "هيئة الطوارئ المدنية لمكافحة ​كورونا​" ​ايلي صليبا​ انه "على اثر المناشدات التي وردته من ​الطلاب​ ال​لبنان​يين في ​ليتوانيا​ والذين لم تحدد لهم رحلة منذ البدء وحتى ضمن المرحلة الثالثة وعددهم 53 طالبا مسجلا للعودة لدى سفارة لبنان في ​بولندا​ مطالبين بالعودة على متن رحلة ​فرانكفورت​ - ​بيروت​، اجرى اتصالا برئيس مجلس ادارة ​طيران الشرق الاوسط​ ​محمد الحوت​ طالبا منه المساعدة على اعادتهم الى لبنان ومراعاة ظروفهم المادية فأبدى الحوت على الفور استعداده للمساعدة وتم الاتفاق اعادة الطلاب الراغبين ضمن رحلة فرانكفورت بحيث ينتقلون من ليتوانيا الى فرانكفورت ومنها الى لبنان على متن رحلة فرانكفورت - بيروت، مع حسم 50 في المئة من قيمة تذكرة السفر من بولندا الى لبنان لهؤلاء الطلاب".

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