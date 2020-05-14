النشرة: التزام بقرار الاقفال التام في مدينة النبطية

أفاد مراسل "الخليج 365" بأنه "بناء لقرار مجلس الوزراء باقفال البلاد اعتبارا من مساء الاربعاء وحتى صباح الاثنين، التزمت مدينة النبطية القرار واقفلت المصارف وكل المؤسسات الخاصة والتجارية والسياحية والمطاعم والمقاهي وتوقفت خدمة التوصيل الى المنازل".
وأضاف "تولت القوى الامنية وشرطة بلدية النبطية الاشراف والسهر على بنود الخطة لمواجهة ازمة كورونا خشية تفشي الوباء ووصوله الى اشخاص اخرين بعدما نالت المدينة قسطها من هذا الفيروس والذي اصاب مجموعة من الاشخاص يخضعون للحجر الصحي باشراف بلدية النبطية".
من جهته، لفت رئيس بلدية يحمر الشقيف حسين بركات الى ان الالتزام بالاقفال في البلدة شاملا نظرا لخطورة وحساسية الوضع الراهن مراهنين على الوعي والحس المسؤول لدى اهلنا وندعوهم لالتزام اساليب الوقاية القصوى ، وملتزمون قرار مجلس الوزراء والتنفيذ هو على عاتق الشرطة البلدية والامن الصحي في خلية الازمة في البلدة .".
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