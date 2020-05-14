النشرة: التزام بقرار الاقفال التام في مدينة النبطية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" بأنه "بناء لقرار ​مجلس الوزراء​ باقفال البلاد اعتبارا من مساء الاربعاء وحتى صباح الاثنين، التزمت ​مدينة النبطية​ القرار واقفلت ​المصارف​ وكل المؤسسات الخاصة والتجارية والسياحية و​المطاعم​ والمقاهي وتوقفت خدمة التوصيل الى المنازل".

وأضاف "تولت ​القوى الامنية​ وشرطة ​بلدية النبطية​ الاشراف والسهر على بنود الخطة لمواجهة ازمة ​كورونا​ خشية تفشي الوباء ووصوله الى اشخاص اخرين بعدما نالت المدينة قسطها من هذا الفيروس والذي اصاب مجموعة من الاشخاص يخضعون للحجر الصحي باشراف بلدية النبطية".

من جهته، لفت رئيس ​بلدية يحمر​ ​الشقيف​ حسين بركات الى ان الالتزام بالاقفال في البلدة شاملا نظرا لخطورة و​حساسية​ الوضع الراهن مراهنين على الوعي والحس المسؤول لدى اهلنا وندعوهم لالتزام اساليب ​الوقاية​ القصوى ، وملتزمون قرار مجلس الوزراء والتنفيذ هو على عاتق ​الشرطة البلدية​ والامن الصحي في خلية الازمة في البلدة .​​​​​".

