أفاد مراسل ​النشرة​" في ​البقاع​ بأن ​حادث سير​ وقع على طريق عام ​بعلبك​ عند مفرق طليا ادى الى جرح اثنين هما بحالة خطرة نقولا الى احدى المستشفىيات في البقاع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: جريحان في حادث سير على طريق عام بعلبك عند مفرق طليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.