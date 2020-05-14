حمزة منصور دعا لدعم الاستاذ المتعاقد: نريد حقنا وهذا ما نطالب به

أكد رئيس "حراك الاساتذة المتعاقدين" ​​​​​​حمزة منصور​ في حديث لبرنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة "صوت لبنان" انه "نحن من شهر كانون لا نتقاضى اموالنا، ولا ضمان ولا بدلات نقل وامام هذا الواقع لم نر ​الحكومة​ خرجت بقرار جريء بدعم الاستاذ المتعاقد".

ورأى ان "​الدولة​ التي لا تحترم متعاقديها ليست دولة"، سائلا "هذا الاستاذ الذي لا يحصل على راتبه كيف سيعيش في ظل الغلاء المعيشي"، داعيا الحكومة إلى "الوقوف بجانبنا ".

وتوجه منصور إلى وزير التربية طارق المجذوب، داعيا اياه إلى "اعطاء الاستاذ المتعاقد حقوقه قبل عيد الفطر". وشدد على انه "نريد حقنا وهذا ما نطالب به".