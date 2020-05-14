النشرة: مدينة صيدا التزمت بالاغلاق التام للحد من انتشار كورونا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان المدينة التزمت بالاغلاق التام الذي دعت اليه الحكومة للحد من تفشي فيروس "كورونا"، بعد ارتفاع اعداد المصابين في الايام الاخيرة، واقفل السوق التجاري كاملا كما ​المصارف​ و​محلات​ الصيرفة والمدينة الصناعية وخلت الشوارع من المارة في ساعات الصباح الاولى. في المقابل اقامت ​القوى الامنية​ حواجزا متنقلة وسيرت الدوريات لمراقبة مدى الالتزام وبهدف نحرير ​محاضر ضبط​ بحق المخالفين.

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