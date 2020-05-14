اعتبر مدير مستشفى بيروت الحكومي فراس أبيض، في حديث لصحيفة "واشنطن بوست" أن "نجاح الدولة سيعتمد بشكل أقل على كيفية الحد من انتشار المرض خلال فترة الإغلاق مقارنة بكيفية إدارة البلاد للظهور الحتمي بعد الإغلاق، والإغلاق وسيلة وليس غاية، إنها وسيلة إما للسماح لك باستعادة السيطرة أو وضع تدابير للسيطرة على الفيروس التاجي عندما يعود وعندما خففنا من الإغلاق، علمنا أنه سيكون هناك زيادة في عدد الحالات".
وأشار أبيض الى أن "قد تكون هناك حالات تجدد انتقال العدوى المحلية، ربما ناجمة عن أشخاص لا تظهر عليهم أعراض المرض ولكنهم ينشرون المرض بصمت".
كانت هذه تفاصيل خبر مدير مستشفى بيروت الحكومي: قد تكون هناك حالات تجدد انتقال العدوى المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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