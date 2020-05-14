مدير مستشفى بيروت الحكومي: قد تكون هناك حالات تجدد انتقال العدوى المحلية

اعتبر مدير ​مستشفى بيروت الحكومي​ فراس أبيض، في حديث لصحيفة "واشنطن بوست" أن "نجاح ​الدولة​ سيعتمد بشكل أقل على كيفية الحد من انتشار المرض خلال فترة الإغلاق مقارنة بكيفية إدارة البلاد للظهور الحتمي بعد الإغلاق، والإغلاق وسيلة وليس غاية، إنها وسيلة إما للسماح لك باستعادة السيطرة أو وضع تدابير للسيطرة على الفيروس التاجي عندما يعود وعندما خففنا من الإغلاق، علمنا أنه سيكون هناك زيادة في عدد ال​حالات​".

وأشار أبيض الى أن "قد تكون هناك حالات تجدد انتقال العدوى المحلية، ربما ناجمة عن أشخاص لا تظهر عليهم أعراض المرض ولكنهم ينشرون المرض بصمت".