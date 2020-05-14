عبد الله: وصلت الرسالة لا ضبط للمعابر الغير شرعية من دون التطبيع مع النظام بسوريا

أعتبر عضو "​اللقاء الديموقراطي​" النائب ​بلال عبد الله​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "الرسالة وصلت والتي تتضمن عدم ضبط المعابر الغير شرعية والمتفلتة والتي تستنزف اقتصادنا وعملتنا وانتاجنا الصناعي والزراعي من دون التطبيع مع النظام في ​سوريا​".

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