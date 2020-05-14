سفير لبنان بروسيا:ابناء الجالية كلهم بخير ولم نبلًّغ عن اي اصابات بكورونا

أوضح سفير لبنان في روسيا شوقي بو نصار في حديث لبرنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة "صوت لبنان" ان "ابناء الجالية اللبنانية في روسيا حوالي ألفين، نصفهم من الطلاب جزء منهم يدرس بمنح روسية وجزء آخر بشكل مدفوع". وقال: "منذ بدء الازمة التي اجتاحت العالم بدأت روسيا اتخاذ الاجراءات لمكافحة هذا الوباء ونحن منذ بدء الازمة شكلنا خلية طوارئ للتواصل مع ابناء الجالية خاصة الطلاب لمتابعة اوضاعهم".
وأكد ان "ابناء الجالية كلهم بخير ولم نبلًّغ عن اي اصابات بفيروس كورونا في صفوفهم وتمكنا بالاتفاق مع الخارجية اللبنانية من اعادة 187 لبناني من روسيا إلى لبنان، ولا يزال اكثر من 450 مواطن بانتظار طائرات أخرى لهذا السبب تم تحديد طائرة في 28 ايار لنقل دفعة أخرى من اللبنانيين".
ولفت السفير إلى ان "اللبنانيين في روسيا وبيلاروسيا معظمهم من طبقات غير ميسورة ومعاناتهم زادت لأن أهلهم يواجهون صعوبات معيشية في لبنان وامتناع المصارف عن تحويل الاموال للطلاب، وكنا نأمل ان يتم اتخاذ تدابير من قبل المصارف تلحظ اوضاع هؤلاء الطلاب".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير لبنان بروسيا:ابناء الجالية كلهم بخير ولم نبلًّغ عن اي اصابات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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