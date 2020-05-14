القومي استأنف التعقيم في جديدة القيطع ودعا إلى التزام الحجر

إستأنفت ​فرق الإسعاف​ الميداني التابعة لنظارة العمل والشؤون الإجتماعية في منفذية عكار في الحزب "السوري القومي الإجتماعي" بالتنسيق مع مديرية جديدة القيطع ورش التعقيم في أحياء بلدة جديدة القيطع والطرق العامة والمنازل والسيارات المارة الى جانب إرشادات التوعية والسلامة والدعوة الى التزام المنازل و عدم الخروج إلا للحالات الطارئة، وخصوصا مع تصاعد أعداد المصابين ب​فيروس كورونا​ في عكار عموما وفي بلدة جديدة القيطع التي تسجل حاليا أعلى نسبة من المصابين نتيجة إنتشار العدوى وإعلان الإستنفار الصحي.

ودعت مديرية جديدة القيطع إلى "استمرار التزام الإرشادات، والتقيد بالتدابير الوقائية وبتعليمات كل من ​وزارة الصحة​ و​وزارة الداخلية​، على أمل أن نعود وإياكم لأعمالنا ونمط حياتنا كالمعتاد قريبا".