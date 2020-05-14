قتيل في إشكال وقع ليلاً في حي السّلم على خلفية سرقة دراجة نارية

أدى إشكال وقع ليلاً في ​حي السلّم​ على خلفية ​مخدرات​ و​سرقة دراجة نارية​ إلى مقتل الشاب ح. ي. وكشفت معلومات الـ"LBCI" بأن الاشكال أدى إلى سقوط جريحين أصيبا بالرصاص و​الجيش​ أوقف ثلاثة أشخاص من مطلقي النار أبرزهم م. ش. مسبب الإشكال مع ح. ي.

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