قتيل في إشكال وقع ليلاً في حي السّلم على خلفية سرقة دراجة نارية

أدى إشكال وقع ليلاً في حي السلّم على خلفية مخدرات وسرقة دراجة نارية إلى مقتل الشاب ح. ي.
وكشفت معلومات الـ"LBCI" بأن الاشكال أدى إلى سقوط جريحين أصيبا بالرصاص والجيش أوقف ثلاثة أشخاص من مطلقي النار أبرزهم م. ش. مسبب الإشكال مع ح. ي.
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