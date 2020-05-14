أعربت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة ايمان الشنقيطي، في حديث اذاعي، عن "قلق من ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في لبنان ومن عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية من قبل اللبنانيين"، مشيرة الى انه "في البداية تم تسجيل انخفاض بعدد الاصابات في لبنان وذلك لأن اللبنانيين كانوا جديين والتزموا الحجر المنزلي والاجراءات الوقائية الا ان الناس قررت العودة الى الاسلوب القديم وتراخت بالاجراءات المتبعة، هذا فضلاً عن اصابة بعض الوافدين من دول الاغتراب بكورونا".
ودعت الشنقيطي الى الالتزام بـ"الاجراءات الوقائية"، مشددة على "أهمية تكثيف الجهود من اجل التأكد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية فضلاً عن ملاحقة المخالفين".
كانت هذه تفاصيل خبر ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان: قلقون من ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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