ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان: قلقون من ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في البلاد

أعربت ممثلة ​منظمة الصحة العالمية​ في ​لبنان​ الدكتورة ايمان الشنقيطي، في حديث اذاعي، عن "قلق من ارتفاع عدد الاصابات ب​فيروس كورونا​ في لبنان ومن عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية من قبل اللبنانيين"، مشيرة الى انه "في البداية تم تسجيل انخفاض بعدد الاصابات في لبنان وذلك لأن اللبنانيين كانوا جديين والتزموا ​الحجر المنزلي​ والاجراءات الوقائية الا ان الناس قررت العودة الى الاسلوب القديم وتراخت بالاجراءات المتبعة، هذا فضلاً عن اصابة بعض الوافدين من دول ​الاغتراب​ بكورونا".

ودعت الشنقيطي الى الالتزام بـ"الاجراءات الوقائية"، مشددة على "أهمية تكثيف الجهود من اجل التأكد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية فضلاً عن ملاحقة المخالفين".