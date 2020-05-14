اليابان تستعد لرفع حالة الطوارئ جزئيًا

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طوكيو: أكدت الحكومة اليابانية الخميس أنها تنوي رفع حالة الطوارئ المفروضة في الجزء الأكبر من البلاد، لكن ليس في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مثل طوكيو، بعد التراجع الواضح في عدد الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19.

قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا إن السلطات ترغب في رفع هذه الإجراءات قبل الموعد الذي كان محددًا لذلك، في 39 من المناطق الـ47 في البلاد.

أضاف "لدينا تأكيد أن عدد الإصابات الجديدة انخفض مجددًا إلى أقل من المستويات التي سجلها في مارس عندما بدأ انتشار المرض". وأحصيت 55 إصابة جديدة الأربعاء في البلاد، بينها عشر في طوكيو.

في المجموع، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في اليابان حوالى 16 ألفًا، وعدد الوفيات 687 منذ بداية الأزمة الصحية، وهي أرقام اقل بكثير من تلك التي سجلت في أوروبا والولايات المتحدة.

في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات في مارس، الذي يهدد بامتلاء المستشفيات، فرضت الحكومة حالة الطوارئ في مطلع إبريل في طوكيو أولًا، ثم في ست مناطق أخرى، وأخيرًا في جميع أنحاء البلاد. وكان يفترض أن تستمر حالة الطوارئ شهرًا واحدًا، لكنها مددت حتى 31 مايو.

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خلافًا للعديد من الدول الأخرى، لا تفرض حالة الطوارئ الحجر الإلزامي، لكنها تسمح للسلطات بالطلب من السلطان البقاء في بيوتهم قدر الإمكان، ومن بعض المحال التجارية غير السياسية أن تغلق أبوابها موقتًا. ولا تفرض عقوبات على المخالفين.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحكومة ستتحدث الخميس المقبل عن الوضع في المناطق الثماني التي ستستمر فيها حالة الطوارئ، بما فيها طوكيو وضاحيتها الكبيرة أوساكا. وسيتحدث رئيس الوزراء الياباني بعد ظهر الخميس للصحافيين.



إحصائيات انتشار فيروس كورونا في اليابان

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