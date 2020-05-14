الأمين العام للأمم المتحدة "يرجح" اجتماعًا افتراضيًا للجمعية العامة في سبتمبر

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الامم المتحدة: اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن وباء فيروس كورونا المستجد يجعل من "غير المرجح" حضور زعماء العالم وآلاف المشاركين الآخرين بشكل شخصي لاجتماع الجمعية العامة الذي من المقرر أن يعقد في سبتمبر المقبل في نيويورك.

في مقابلة نشرتها الخميس أسبوعية "باري ماتش" الفرنسية قال غوتيريش إنه ينظر في "بدائل مختلفة" ممكنة بفضل التقنية الرقمية، وهو سيعرضها على الدول الأعضاء.

توقع العديد من دبلوماسيي الأمم المتحدة عقد اجتماع الجمعية العامة عن طريق الفيديو، خاصة وأن هذا العام يصادف الذكرى الـ75 لإنشاء المنظمة الأممية.

صرّح دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته لفرانس برس بأن "الاجراءات ستكون بالتأكيد غير نمطية وهجينة ومختلفة". واستبعد الدبلوماسي أن تتمكن الأمم المتحدة من تنظيم "تجمع هائل في مانهاتن" في وقت لم يتم بعد فيه القضاء على الفيروس.

ويعمل موظفو الأمم المتحدة من منازلهم منذ منتصف مارس بسبب إجراءات مكافحة الفيروس في نيويورك، مركز تفشي الفيروس في الولايات المتحدة.

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لا يزال مبنى مقر الأمم المتحدة مفتوحا، ولكن امام عدد قليل جدا من الأشخاص الذين لا يزالون يعملون هناك، فيما تعقد اجتماعات مجلس الأمن عن طريق الفيديو. وتم تمديد ظروف العمل هذه حتى نهاية يونيو على الأقل.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع السنوي للجمعية العامة في 15 سبتمبر، ويتضمن القاء العشرات من قادة العالم لكلمات بدءا من 22 سبتمبر.

لم يحدث أن ألغي اجتماع الجمعية العامة منذ تأسيسها عام 1945، لكن تم تأجيله مرتين، الأولى بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك، والثانية عام 1964 بسبب أزمة مالية داخل المنظمة.



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