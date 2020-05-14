منظمة الصحة العالمية “تطالب” بحماية السجناء وتشير إلى إمكانية أن تصبح “كورونا” مثل السيدا

طالب تيدروس أدانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السجناء، وذلك بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد في العديد من السجون.

وارتباطا بالموضوع، تركت المنظمة ذاتها الباب مفتوحا على مصراعيه بخصوص مستقبل الفيروس ومدى القدرة على السيطرة عليه، مبرزة أن هناك احتمال أن يصبح “كوفيد 19” مرضا متوطنا كالحصبة والايدز-

وارتفع عدد الإصابات بـ “كوفيد 19” في العالم إلى 4.103.000 شخص، في وقت تجاوز فيه عدد الوفيات بسبب الجائحة 282.719، بينها 1426 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، أما الحالات التي تماثلت للشفاء فقد بلغت 1.3 مليون مصاب.

وتواصل الدول فرض إجراءات الحجر الصحي، وتمديد فترة الطوارئ بهدف السيطرة على الوضع، والحؤول دون تسجيل عدد كبير من الإصابات الجديدة في رحلة مواجهة الجائحة، التي أرخت انعكاساتها السلبية بظلالها على الاقتصاد العالمي.