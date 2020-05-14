مواجهات واعتقالات بالضفة والاحتلال يواصل حصار يعبد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تواصل قوات الاحتلال ولليوم الثالث على التوالي حصار بلدة يعبد قضاء جنين في محاولة للعثور على منفذ عملية قتل الجندي الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، فيما اعتقلت فلسطينيين من مناطق متفرقة بالقدس والضفة المحتلتين، بينما اندلعت مواجهات ليلية بين الشبان وجنود الاحتلال في بعض المناطق.

وشنت قوات الاحتلال الاقتحامات والمداهمات للمنازل في يعبد للمرة السادسة على التوالي، ونفذت المزيد من الاعتقالات بصفوف سكان البلدة، عقب قتل أحد جنود الاحتلال، وذلك خلال عملية اقتحام عسكرية للبلدة، حيث توفي متأثرا بإصابته الخطيرة بحجر في رأسه.

وفجر اليوم الخميس، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين من البلدة، واعتدت على شاب بالضرب المبرح.

وأفاد نادي الأسي بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب معتصم ربحي أبو بكر (18 عاما) وشقيقه الطفل خالد (13 عاما)، وذلك عقب اقتحام البلدة ومداهمة عدة منازل فيها وتفتيشها والعبث بمحتوياتها والتحقيق مع قاطنيها.

وعرف من أصحاب المنازل التي تم مداهمتها واقتحامها: عبد الحكيم أبو بكر ومحمود نظمي أبو بكر، وعلاء عصفور، وكذلك منزل عطية محمد أبو بكر الذي قلبته رأسا على عقب، وكسرت في محتوياته، ومنزلي شقيقيه ربحي ونظمي، المعتقلين وأولادهما منذ ثلاثة أيام.

Advertisements

ووفقا لنادي الأسير، فقد تم نقل المواطنة نجود خمايسة (46 عاما) إلى مستشفى جنين الحكومي عقب إصابتها بانهيار عصبي نتيجة اعتقال الاحتلال نجليها الطفل خالد والشاب معتصم، مذكرا بأن قوات الاحتلال كانت اعتقلت أول أمس زوجها ربحي (47 عاما) وابنيها أحمد (19 عاما) والفتى محمد (15 عاما).

وكذلك داهمت قوات الاحتلال بلدة اليامون قضاء جنين، اقتحمت خلالها منازل وأطلقت قنابل الغاز بكثافة ما أدى لاختناق عدد من المواطنين.

واعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال الشاب ثائر عمارنة الكحلة قرب مفرق عرابة بجنين، علما أنه أسير محرر قضى نحو 10 سنوات في سجون الاحتلال.

وفي القدس المحتلة، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب منصور محمود من بلدة العيسوية، إضافة لاعتقال شاب آخر من حي رأس العامود.

كما واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في مخيم العروب قضاء الخليل.