فيروس كورونا يهزم مصارع سومو باليابان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد الاتحاد الياباني للسومو وفاة مصارع أمس، الأربعاء، بسبب فشل في العديد من أعضاء أجهزة الجسم بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأصبح شوبوشي (28 عاما)، واسمه الحقيقي كيوتاكا سيوتاكي، أول ضحايا وباء كورونا في العالم من ممارسي هذه الرياضة القديمة.

وكان شوبوشي من رابع أعلى قسم في السومو، أول مصارع سومو تظهر نتيجة فحصه إيجابية في العاشر من نيسان/ أبريل الماضي.

وأفاد الاتحاد الياباني للسومو أن المصارع خضع للعلاج في وحدة رعاية مركزة، إذ عانى من التهاب رئوي حاد عقب تعرضه للعدوى.

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وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن شوبوشي شارك في مباراته الاحترافية الأولى في العام 2007 ووصل للترتيب الـ11 في قسم ساندانمي (رابع أعلى قسم).

ونقلت الوكالة عن هاكاكو، رئيس الاتحاد الياباني للسومو والمصارع السابق، قوله إنه "يمكنني أن أتخيل مدى الصعوبة التي واجهها، وهو يكافح المرض لأكثر من شهر، ولكنه مصارع تحملها بشجاعة وقاتل حتى النهاية. أريد له أن يرقد في سلام الآن".

يذكر أن الاتحاد الياباني للسومو ألغى بطولة الجائزة الكبرى الصيفية التي كان مقررا أن تبدأ في مايو بطوكيو، وذلك من أجل احتواء فيروس كورونا. وتم تأجيل منافسات أولمبياد 2020 التي كان يفترض إقامتها بطوكيو لمدة عام.