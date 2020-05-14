فيراري قيمتها 1.6 مليون يورو تورّط إبراهيموفيتش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتل المهاجم السويدي لنادي ميلان، زلاتان إبراهيموفيتش، عناوين وسائل الإعلام بقضية جديدة خارج ملعب كرة القدم.
ونشرت صحيفة "أس" الإسبانية أن إبراهيموفيتش يواجه خطر التعرض لغرامة كبيرة في السويد بعد قيادته بشكل غير قانوني أحدث سياراته، وهي من طراز فيراري وقيمتها 1.6 مليون يورو
واحتفل إبراهيموفيتش، في تشرين الأول الماضي/ أكتوبر، بعيد ميلاده الثامن والثلاثين بشراء سيارة فيراري "مونزا أس بي 2" المكشوفة الفاخرة، والتي أنتج منها 499 وحدة فقط.
واحتفظ إبراهيموفيتش بسيارته في السويد، واختار العودة إلى بلاده بعد تفشي فيروس كورونا المستجد وتوقف منافسات الدوري الإيطالي.
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