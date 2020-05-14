خربة الوطن: تشكيل لجنة للنضال ضد سلب الأرض ومخططات التهجير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُقد اجتماع طارئ في قرية خربة الوطن، مسلوبة الاعتراف، في منطقة النقب، جنوبي البلاد، ضم عدة عائلات وعشائر، حضره النائب عن القائمة المشتركة سعيد الخرومي، والمجلس الإقليمي للقرى الغير معترف بها في النقب ممثلا برئيسه عطية الأعسم والمنسق الميداني معيقل الهواشلة وعضو المجلس حسين الرفايعة. كما حضر الاجتماع سلطان أبو عبيد رئيس مؤسسة شتيل، والمحامي مروان أبو فريح عن مركز عدالة.

وتحدث المجتمعون في الاجتماع الذي عقد مساء أمس، الأربعاء، عن "الظلم الجاثم على أهلنا في النقب عامة، وفي القرية خاصة، منذ قيام الدولة إلى يومنا هذا"، كما ناقشوا "المخطط الخطير (مخطط وادي عتير والصندوق القومي الإسرائيلي- كيرن كيّمت) الذي يهدف إلى مصادرة آلاف الدونمات من أهلنا المرابطين في النقب، ومن ثم ترحيلهم وتهجيرهم في صورة مكررة لنكبة شعبنا عام 1948".

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وخلص المجتمعون إلى "ضرورة توحيد الجهود، وتشكيل لجنة محلية قوية تضع خطوات عملية للنضال الجماهيري والشعبي والقانوني، تحت غطاء المجلس الإقليمي للقرى الغير معترف بها في النقب".

ووجه المجتمعون نداء إلى "جميع المقاولين العرب الذين يعملون مع ‘دائرة أراضي إسرائيل’ بضرورة مراجعة حساباتهم، والعودة إلى حضن شعبهم، وأن يكونوا يدا مع إخوانهم لا يدا تعاون الظالمين عليهم".