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افتتاح مستشفى ميداني بمنطقة رزين في أبوظبي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مستشفى ميداني بمنطقة رزين في أبوظبي والان مع التفاصيل

الخميس 14 مايو 2020

افتتح اللواء مكتوم الشريفي، عضو لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة فيروس ، مستشفى ميدانياً بمنطقة رزين في أبوظبي.

 

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وأوضح الشريفي أن المستشفى تم بناؤه خلال 9 أيام، ويتسع لـ200 سرير لخدمة المناطق الصناعية المجاورة، ويأتي ضمن جهود الدولة الاحترازية لمكافحة .

 

وأشار إلى أن المستشفى بُني على مساحة 4050 قدماً مربعة، ويبلغ عدد الطاقم الطبي فيه 130، منهم 50 طبيباً و80 ممرضاً.

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