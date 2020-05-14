اللجنة الدولية لـ"مؤتمر برلين" تطالب بالعودة للحل السياسي بليبيا

الخميس 14 مايو 2020

بحثت اللجنة الدولية لمتابعة نتائج مؤتمر برلين، خطط العمل الممكنة للمجتمع الدولي لدعم الحوار الليبي- الليبي والعودة إلى المسارات السياسية لحل هذه الأزمة .. وفق “العين“.



جاء ذلك في الاجتماع، الذي دعت له إيطاليا، الأربعاء عبر خاصية الفيديوكونفرانس، وشاركت فيه وفود 18 دولة وهيئة راعية لمؤتمر برلين.

وحسب الخارجية الإيطالية فإن الاجتماع جرى خلاله تبادل التقييمات حول آخر المستجدات السياسية والعسكرية في ليبيا.

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وبحث الاجتماع سبل تفعيل "المسارات الثلاثة" للمفاوضات العسكرية والاقتصادية والسياسية بين الليبيين التي أطلقتها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة وتعثرت حاليًا.

وشاركت كل من الإمارات ومصر والجزائر والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا وجمهورية الكونغو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في هذا الاجتماع.

يذكر أن مجموعة العمل الدولية التي عقدت اجتماعها الثالث، الأربعاء، جرى تشكيلها في مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في فبراير/شباط الماضي لمتابعة نتائج مؤتمر برلين ومراقبة الالتزام بقرار الأمم المتحدة حول حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا بنظام التناوب الشهري حيث ترأس اجتماعها الأول ايطاليا والثاني الجامعة العربية في أبريل/نيسان المنصرم.

ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي تستمر فيه الانتهاكات التركية للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين