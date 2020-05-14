تهريب الأسلحة لليبيا يؤزم موقف تركيا داخل "الناتو"

الخميس 14 مايو 2020

قال تقرير صحفي ألماني إن الملف الليبي يؤزم موقف تركيا داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب دعم أنقرة لميلشيات فايز السراج .. وفق “العين“.



وأشار التقرير إلى الانتهاك التركي المستمر لقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

وبحسب موقع "تيلي بولس" الإخباري الألماني فإن "الملف الليبي ودعم تركيا لميليشيات فايز السراج فاقم عزلة أنقرة في حلف الناتو".

وتابع: "هذا الملف ساهم في تدهور علاقة تركيا بالحلف"، مضيفا: "في الوقت الحالي، تصطف فرنسا واليونان وباقي دول الحلف في مواجهة أنقرة، وترفض تدخلها في ليبيا".

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ومضى قائلا: "تركيا تقف وحيدة وهوة الخلاف مع باقي أعضاء الحلف تزداد".

وتواصل أنقرة انتهاك قرار حظر تصدير الأسلحة لليبيا، وتصدر أسلحة ثقيلة عبر البحر المتوسط يوميا لطرابلس، ما يعرضها للتصادم بشكل مباشر مع مهمة الاتحاد الأوروبي إيريني لمراقبة التزام الأطراف المختلفة بحظر السلاح، وفقاً للموقع.

وبدأت مهمة إيريني التي تضم طائرات استطلاع وفرقاطات بحرية من دول أوروبية عدة، مهمتها في البحر المتوسط يوم الخميس الماضي، لمراقبة التزام الأطراف المختلفة بحظر تصدير السلاح للأطراف في ليبيا.

من جهة أخرى، قال الموقع الألماني إن "هناك أدلة متزايدة على وجود عناصر من تنظيم القاعدة ضمن ميليشيات فايز السراج".

وتابع "كما أن علاقة السراج بالتنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها الإخوان، واضحة"، مضيفا "وضع السلاح في أيدي هذه التنظيمات خطر للغاية".