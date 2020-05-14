شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تدشين المرحلة الأولى من مشروع إنارة شوارع مدينة عتق والان مع التفاصيل

الخميس 14 مايو 2020 دشن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، المرحلة الأولى من مشروع إنارة الشوارع الداخلية لمدينة عتق بتكلفة 453 ألف دولار.

Advertisements وخلال التدشين نوه محافظ شبوة ،بأهمية هذا المشروع..مشيدا بنظام تشغيلها بأحدث نظم الانارة الموفرة للطاقة..مؤكداً مواصلة العمل في اعمال التحسين لما تبقى من شوارع المدينة ورصفها وانارتها. فيما أوضح مدير الشركة المنفذة للمشروع هادي قباش، ان المشروع يتضمن تركيب 171 عمود بالشوارع والحديقة المركزية، اضافة الى صيانة 99 عمود إنارة، وتأسيس وتركيب منظومة كابلات وأسلاك ومحولات كهربائية جديدة ومتكاملة بعد تعرضها لعملية نهب بعد انقلاب مليشيا الحوثي الانقلابية في العام 2015م

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