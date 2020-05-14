- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الخميس 14 مايو 2020
قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن البلاد سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 13 من مايو أيار انخفاضا من سبع حالات في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة في بيان اليوم الخميس أن الحالات الثلاث الجديدة كلها إصابات محلية.
وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض المرض إلى 12 من ثمانية في اليوم السابق.
ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة الآن 82929 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.