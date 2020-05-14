- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف خدمة فحص السائقين في عجمان والان مع التفاصيل
الخميس 14 مايو 2020
أعاد مركز خدمات المرور والترخيص في القيادة العامة لشرطة عجمان تقديم خدمة فحص السائقين للحصول على رخص السياقة بعد تعزيز وتشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، بما يضمن صحة وسلامة الموظفين والجمهور، وفقا للبيان,
وقال المقدم عبد الله حميد المطروشي نائب مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة عجمان أنه من اليوم تم إعادة تقديم خدمة فحص السائقين المبدئي وفحص المدينة وجاء ذلك بعد اتخاذ كافة الاجراءت الوقائية التي تضمنت وضع عوازل بلاستيكية شفافة في جميع مركبات الفحص بين الفاحص والمتعامل للحيلولة دون حدوث أي تلامس او اختلاط ، وتحقيق التباعد بينهما.
وأضاف: يشترط على المتقدم للفحص حصوله على شهادة خلو من فيروس كورونا من أحد مراكز الفحص المعتمدة في الدولة، مع التشديد على ارتداء الكمامة والقفاز الطبي لكل من الفاحص والمتعامل، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية لتحقيق التباعد الجسدي بين المتعاملين في المركز، وقياس درجة الحرارة، مع استمرار عمليات التعقيم اليومي للمركز ومركبات الفحص.
وفي ذات السياق أكد نائب مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين على استمرار تقديم خدمة التدريب والفحص النظري، عن بعد للمتدربين في أكاديمية عجمان للسياقة، بالتعاون مع هيئة دعم الخدمات الأمنية، حرصا على سلامة وصحة الموظفين والمتعاملين.
كانت هذه تفاصيل خبر استئناف خدمة فحص السائقين في عجمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.