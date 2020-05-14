أبوظبي تضيء معالمها الأيقونية دعما لمبادرة الصلاة من أجل الإنسانية

الخميس 14 مايو 2020

أضاءت العاصمة الإماراتية أبوظبي أبرز معالمها الأيقونية دعماً لمبادرة الصلاة من أجل الإنسانية، التي تقام اليوم الخميس الموافق 14 مايو/أيار، والتي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية لتوحيد الدعاء والصلاة حول العالم لرفع وباء كورونا المسجد "كوفيد -19".



وكانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية وجهت الدعوة لجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية، الخميس 14 مايو/أيار.

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كما وجهت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية دعوتها إلى القادة والزعماء ورجال الدين من مختلف الأديان للصلاة معاً لخلاص الإنسانية من جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، حسب ما ذكر مكتب أبوظبي الإعلامي، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "توتير".

وتعد مبادرة "الصلاة من أجل الإنسانية" التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، جزءاً من الجهود المبذولة لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية المبرمة في فبراير/شباط 2019 بين الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، للتقارب وتحقيق السلام وخلق حوار بين جميع البشر باختلاف أديانهم.