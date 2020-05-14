الرافدين: بهذه الطريقة يتم شمول الموظف بسلفة الـ25 مليون دينار

اعلن مصرف الرافدين، الخميس، ان شمول موظفي الدولة بسلفة ٢٥ مليون دينار يكون عبر إرسال الدائرة البيانات الخاصة بالموظف الى الادارة العامة للمصرف.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "شمول موظفي الدولة بسلفة ٢٥ مليون دينار يكون عبر إرسال الدائرة البيانات الخاصة بالموظف الى الادارة العامة للمصرف"، داعيا حسابات الدوائر الى "إرسال البيانات الخاصة بموظفيها الى المصرف حتى يتم اتخاذ الإجراء اللازم والصحيح في قبول وشمول الموظف بالسلفة ومن دون اي عوائق".

واضاف ان "العديد من الموظفين قدموا على الشمول عبر نوافذ أخرى ولم يتم تلبية طلباتهم"، موضحا ان "الطريقة الوحيدة لإنجاز ذلك هو الرجوع الى حسابات دائرة الموظف لغرض الإيعاز بإرسال بياناته للمصرف".