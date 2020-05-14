وجه محافظ واسط محمد جميل المياحي، يوجه بلدية الكوت بتخصيص قطع أراضي سكنية مميزة لذوي شهداء التظاهرات في المحافظة . وتنشر الخليج 365 ادناه وثيقة رسمية تظهر تفاصيل التوجيه واسماء المشمولين



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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. واسط تخصص قطع أراض 'مميزة' لذوي شهداء التظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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