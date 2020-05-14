شرطة ذي قار تصدر توضيحا بشأن الفتاة الأوكرانية التي عثرت عليها بالناصرية

اصدرت مديرية شرطة محافظة ذي قار والمنشآت، توضيحا بشأن ما تداولته شبكات التواصل الاجتماعي بما يخص الفتاة الأوكرانية التي عثرت عليها بالناصرية.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دوريات شرطة النجدة عثرت على فتاة اوكرانية متزوجة من عراقي، بالقرب من مرآب النقل الخارجي"، مبينة انها "اصطحبتها لإقامة دعوى قانونية على خلفية خلاف مع ذوي زوجها".

واضافت ان "قائد شرطة المحافظة العميد المهندس الحقوقي ناصر لطيف الاسدي استقبلها ووجه بتقديم المساعدة على الفور وتذليل الصعوبات لكون الفتاة أصبحت فرد من أفراد مجتمعنا"، مشيرا الى انه "وجه بتشكل لجنة تحقيقية من حماية الأسرة والطفل وابدى استعداده لتسهيل موضوع أقامتها".

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واضافت انه "جرى لقاءها مع ذوي زوجها كونه حاليا غير متواجد"، مبينة انه "تم الصلح والتراضي مما دعاها إلى التنازل عن شكواها وهي الآن مع العائلة وأطفالها بدون اي ضغوط".



ودعت القيادة "منصات التواصل الاجتماعي الى توخي الحذر بنقل الأخبار و استسقاء المعلومات من المصادر الموثوقة".

يذكر ان وسائل اعلامية مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت امس الاربعاء خبرا تضمن ان امراة اوكرانية تزوجت احد العراقيين في اوكرانيا اثناء دراسته وعادت معه الى العراق اواخر عام 2019 بعد ان رزقت منه بطفلين، الا ان الزوج تورط بنزاع عشائري واعتقل بتهمة القتل العمد ثم قام والد زوجها بطردها من المنزل واخذ اطفالها.