كورونا يطلق سراح المدير السابق لحملة ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت السلطات الأمريكية سراح مدير حملة دونالد ترامب السابق بول مانافورت، بسبب مخاوف فيروس كورونا.

وقال محاميه كيفن داونينج، الأربعاء، إن موكله الذي كان مسجونا في سجن في ولاية بنسلفانيا، سيقضي بقية عقوبته بمنزله في ألكسندريا إحدى ضواحي واشنطن.

والعام الماضي، كان قد حُكم على مانافورت (71 عاما) بالسجن سبع سنوات ونصف السنة، بتهم احتيال عديدة كشفت في إطار التحقيق بمزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

ويعاني المستشار السياسي السابق من ارتفاع في ضغط الدم ومشاكل في الجهاز التنفسي، ما يجعله أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

ومانافورت هو أحد 2471 سجينا في السجون الأمريكية تم إطلاق سراحهم (من بين نحو 150 ألف سجين) بسبب الوباء الذي قتل وأصاب الآلاف في الولايات المتحدة.

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وكان الرئيس دونالد ترامب عبّر عن دعمه لمانافورت بعد إدانته، معتبرا أنه ضحية "مؤامرة".

وطلب أحد المقربين من ترامب الذين طالهم التحقيق الروسي وهو محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين، الشهر الماضي بالإفراج عنه ولكن دون جدوى.

وحُكم على كوهين بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الاحتيال وانتهاك قوانين الحملة الانتخابية.

واجتاحت موجة إصابات بفيروس كورونا، السجون الأمريكية التي تؤوي أكبر عدد من السجناء في العالم، وسط زنزانات مكتظة وموظفين يواجهون مهاما تفوق قدراتهم ومعتقلين غالبا ما يعانون من أمراض تزيد من خطر انتقال الوباء إليهم.

ومع تزايد عدد الوفيات في السجون، ارتفعت أصوات تدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين المحكوم عليها لجرائم غير عنيفة، سعيا لتخفيف اكتظاظ السجون التي تؤوي 2,3 مليون معتقل.