مقتل 5 وإصابة 19 في انفجار "مفخخة" شرقي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 5 مدنيين وأصيب 19 آخرين بينهم عسكريين، الخميس، إثر انفجار سيارة مفخخة في ولاية باكيتا شرقي أفغانستان.



ونقلت وكالة أنباء باجهوك الأفغانية عن مسؤول في ولاية باكيتا قوله إن انفجارا انتحاريا بسيارة مفخخة وقع صباح اليوم.

والثلاثاء قتل وأصيب العشرات بجروح في تفجير انتحاري وقع خلال جنازة في شرق أفغانستان.

وقالت مصادر طبية وأمنية أفغانية، الثلاثاء، إن 13 مدنيا بينهم رضيعان قتلوا، بينما جرح 15 آخرون في هجوم مسلح على مركز طبي في العاصمة كابول.

كان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أمر القوات الأمنية باستئناف عملياتها الهجومية ضد حركة طالبان ومجموعات أخرى بعد هجومين منفصلين أسفرا عن مقتل عشرات الأشخاص.