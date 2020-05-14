الصحة العالمية: قد يصبح كورونا متوطنا مثل فيروس "إتش.آي.في" المسبب لمرض الإيدز

أعتير المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ ب​منظمة الصحة العالمية​ مايك رايان، انه "من الممكن لا يختفي ​فيروس كورونا​ بل قد يصبح متوطنا مثل فيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض الإيدز، محذرا "من أي محاولة للتنبؤ بالوقت الذي سيستمر فيه انتشاره، بل يجب بذل "جهود هائلة لمكافحته".

ولفت رايان الى "ضرورة ان نكون واقعيين ولا نتصور أن بوسع أي شخص التنبؤ بموعد اختفاء هذا المرض، ولا وعود بهذا الشأن وليس هناك تواريخ، بل هذا المرض قد يستقر ليصبح مشكلة طويلة الأمد، وومع اللقاح قد يكون لدينا فرصة للتخلص من هذا الفيروس، ولكن يجب أن يكون اللقاح متاحا، ويجب أن يكون فعالا للغاية، ويجب أن يكون متاحا للجميع".