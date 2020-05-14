الصحة السودانية: تسجيل 157 إصابة جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ السودانية، عن "تسجيل 157 إصابة جديدة و10 ​وفيات​ ب​فيروس كورونا​ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يرتفع إجمالي ​حالات​ الإصابة بالوباء في البلاد إلى 1818، وعدد الوفيات إلى 90 حالة، اضافة الى تماثل 25 حالة للشفاء، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 198 شخصا".

وشددت الوزارة على "ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية المتمثلة في التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين، وآداب العطس والسعال، والالتزام بقانون الطوارئ الصحية بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج، إلا للضرورة القصوى".