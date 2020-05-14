إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في تايلاند ولا وفيات

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​تايلاند​ انها سجلت إصابة واحدة جديدة ب​فيروس كورونا​ دون تسجيل أى ​وفيات​ جديدة، ليرتفع الإجمالى إلى 3018 إصابة و56 وفاة منذ ظهور التفشي في كانون الثاني.

وكان المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة الأزمة تاويسين ويسانويوثين قد أشار إلى ان "الحكومة تواصل مناشدة المواطنين وضع الكمامات، واتباع قواعد النظافة الشخصية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي". وأضاف أن المناطق التي لا تزال عرضة للخطر تشمل بانكوك والأقاليم المحيطة، بالإضافة لجنوب تايلاند، الذي شهد عدداً كبيراً من الحالات في الأسابيع الأخيرة.