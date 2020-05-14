حكومة بلغاريا تعلن حالة الطوارئ الوبائية حتى 14 حزيران

أعلنت ​حكومة​ ​بلغاريا​ ​حالة الطوارئ​ الوبائية حتى 14 حزيران مما يتيح ل​وزير الصحة​ تمديد القيود الرامية لاحتواء تفشى ​فيروس كورونا​. وأوضح وزير الصحة كيريل أنانييف في إيجاز صحفي انه "اضطررنا لإعلان الطوارئ الوبائية للاستمرار في إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا". يأتي هذا الإجراء بديلا لحالة الطوارئ العامة التي فرضت في منتصف آذار والتي حظرت بموجبها بلغاريا السفر ومنعت التجمعات بالأماكن العامة وأغلقت ​المدارس​ و​المطاعم​ والحانات. يذكر ان بلغاريا التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين سجلت 2069 حالة إصابة مؤكدة توفيت منها 96 حالة حتى اليوم.

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