رئيس جنوب أفريقيا: سنبدأ بتخفيف القيود المفروضة في البلاد آخر شهر ايار

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، أن بلاده ستبدأ بتخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا، اعتبارا من آخر شهر أيار الحالي.
وأوضح ان "حكومته ستبدأ محادثات حول نقل معظم البلاد إلى مستوى التأهب 3 بنهاية ايار من مستوى التأهب 4 الحالى". وأضاف رامافوسا في خطاب للأمة أن "أجزاء من البلاد ذات أعلى معدلات الإصابة ستبقى في حالة "تأهب 4" وأنه سيتم الإعلان عن التغييرات على هذا المستوى من القيود في الأيام المقبلة".
وسجلت جنوب إفريقيا في آخر إحصائية اليوم الأربعاء، 11350 إصابة بفيروس كورونا، و206 حالات وفاة، فيما يقبع 77 مصابا في العناية المركزة.
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