برايان هوك يهدد بتفعيل عودة كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران

هدد المبعوث الأميركي الخاص بإيران ​براين هوك​ بتفعيل العودة إلى فرض جميع ​عقوبات​ ​الأمم المتحدة​ على إيران إذا لم يمدد ​مجلس الأمن​ التابع للمنظمة الدولية حظر الأسلحة على ​طهران​ المقرر أن ينتهي أجله في أكتوبر بموجب اتفاق إيران النووي.

وأكد المبعوث الأميركي ان ​الولايات المتحدة​ أطلعت ​بريطانيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​ على خطتها. وأوضح ان "الولايات المتحدة أعدت مسودة قرار لمجلس الأمن وستمضي قدما في الدبلوماسية وتحشد الدعم".

يذكر ان القرار يحتاج إلى موافقة تسعة أعضاء دون استخدام أي من القوى الدائمة العضوية، ​روسيا​ و​الصين​ والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ​حق النقض​ (الفيتو). وأشارت روسيا بالفعل إلى معارضتها تمديد حظر الأسلحة.