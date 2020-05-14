نائبة في مجلس الدوما الروسي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت نائبة رئيس لجنة شؤون الأسرة والمرأة والطفل في مجلس الدوما الروسى أوكسانا بوشكينا، إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وقالت: "لا أشعر بأي أعراض.. درجة حرارتي طبيعية.. وأظهر التصوير المقطعي المحوسب أن التغييرات في الرئتين طفيفة للغاية، لولا الاختبار لما خطر ببالي أني مريضة"، معبرة عن الأمل في العودة "إلى الصف" قريبا.
جاء ذلك بعد إعلان رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين أن عضوين جديدين في المجلس أظهر اختبارهما لفيروس كورونا المستجد نتيجة إيجابية، ما رفع العدد الإجمالي للبرلمانيين المصابين إلى خمسة.
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