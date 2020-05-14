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نائبة في مجلس الدوما الروسي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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أعلنت نائبة رئيس لجنة شؤون الأسرة و​المرأة​ والطفل في مجلس الدوما الروسى أوكسانا بوشكينا، إصابتها ب​فيروس ​ المستجد. وقالت: "لا أشعر بأي أعراض.. درجة حرارتي طبيعية.. وأظهر التصوير المقطعي المحوسب أن التغييرات في الرئتين طفيفة للغاية، لولا الاختبار لما خطر ببالي أني ​مريضة​"، معبرة عن الأمل في العودة "إلى الصف" قريبا.

جاء ذلك بعد إعلان رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين أن عضوين جديدين في المجلس أظهر اختبارهما لفيروس كورونا المستجد نتيجة إيجابية، ما رفع العدد الإجمالي للبرلمانيين المصابين إلى خمسة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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