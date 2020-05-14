البعثة الأميركية بالأمم المتحدة: ايران مازالت تمد وكلاءها في اليمن وسوريا ولبنان والعراق بالسلاح

أكدت البعثة الأميركية في ​الأمم المتحدة​، خلال بيان لها، ان "إطلاق ​إيران​ لقمر صناعي في 22 نيسان يخرق القرار 2231"، مشيرة الى "خروقات إيران المتواصلة لحظر الأسلحة تستدعي جهدا أكبر من ​مجلس الأمن​، وسيتم العمل بلا كلل مع حلفائنا لتمديد حظر الأسلحة على إيران".

ولفتت البعثة الى انه "قبل أسابيع استخدم ​الحوثيون​ تكنلوجيا إيرانية في هجمات نحو ​السعودية​، و​ايران​ مازالت تمد وكلاءها في ​اليمن​ و​سوريا​ و​لبنان​ و​العراق​ ب​السلاح​"، موضحة ان "إشراف الحرس الثوري على برنامج إيران الفضائي يكذب سلميته، والحرس الثوري منظمة إرهابية مسؤولة عن موت الآلاف في المنطقة".