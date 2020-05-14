أكدت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة، خلال بيان لها، ان "إطلاق إيران لقمر صناعي في 22 نيسان يخرق القرار 2231"، مشيرة الى "خروقات إيران المتواصلة لحظر الأسلحة تستدعي جهدا أكبر من مجلس الأمن، وسيتم العمل بلا كلل مع حلفائنا لتمديد حظر الأسلحة على إيران".
ولفتت البعثة الى انه "قبل أسابيع استخدم الحوثيون تكنلوجيا إيرانية في هجمات نحو السعودية، وايران مازالت تمد وكلاءها في اليمن وسوريا ولبنان والعراق بالسلاح"، موضحة ان "إشراف الحرس الثوري على برنامج إيران الفضائي يكذب سلميته، والحرس الثوري منظمة إرهابية مسؤولة عن موت الآلاف في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر البعثة الأميركية بالأمم المتحدة: ايران مازالت تمد وكلاءها في اليمن وسوريا ولبنان والعراق بالسلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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