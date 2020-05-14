الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1800 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

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واشنطن: سجلت الولايات المتحدة 1813 وفاة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية الى 84 ألف و59 وفاة وفق أرقام نشرتها الأربعاء جامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعا.

تفيد الحصيلة التي تتضمن أرقام سجلت حتى الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي (00:30 ت غ الخميس أن عدد الإصابات التي تم تشخيصها رسميًا بلغ حوالى 1.39 مليونا، بزيادة 22 ألف إصابة خلال 24 ساعة. ةوعلى الرغم من هذه الأرقام، تواصل الولايات الأميركية رفع إجراءات عزل السكان بدرجات متفاوتة.

يفترض أن تستأنف فيرجينيا وولاية ميريلاند النشاط تدريجيا اعتبارا من الجمعة، بينما تم تمديد إجراءات العزل المفروضة في العاصمة الفدرالية، وكان يفترض أن تنتهي في نهاية السبوع، حتى نهاية يونيو.

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قالت رئيسة بلدية واشنطن موريال باوسر "ندرك أن التسرع في عملية إعادة الفتح يمكن أن يؤدي إلى نتائج مفجعة". ويتوقع أن يبلغ عدد الوفيات 113 ألفا بحلول السادس من يونيو حسب معدل عشرين نموذجا لدراسات أجراها علماء أوبئة في جامعة ماساتشوسيتس.



إحصائيات انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة

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