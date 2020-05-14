يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
واشنطن: سجلت الولايات المتحدة 1813 وفاة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية الى 84 ألف و59 وفاة وفق أرقام نشرتها الأربعاء جامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعا.
تفيد الحصيلة التي تتضمن أرقام سجلت حتى الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي (00:30 ت غ الخميس أن عدد الإصابات التي تم تشخيصها رسميًا بلغ حوالى 1.39 مليونا، بزيادة 22 ألف إصابة خلال 24 ساعة. ةوعلى الرغم من هذه الأرقام، تواصل الولايات الأميركية رفع إجراءات عزل السكان بدرجات متفاوتة.
يفترض أن تستأنف فيرجينيا وولاية ميريلاند النشاط تدريجيا اعتبارا من الجمعة، بينما تم تمديد إجراءات العزل المفروضة في العاصمة الفدرالية، وكان يفترض أن تنتهي في نهاية السبوع، حتى نهاية يونيو.
قالت رئيسة بلدية واشنطن موريال باوسر "ندرك أن التسرع في عملية إعادة الفتح يمكن أن يؤدي إلى نتائج مفجعة". ويتوقع أن يبلغ عدد الوفيات 113 ألفا بحلول السادس من يونيو حسب معدل عشرين نموذجا لدراسات أجراها علماء أوبئة في جامعة ماساتشوسيتس.
إحصائيات انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة
مواضيع قد تهمك :
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1800 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.