شكرا لقرائتكم خبر عن النائب يسرى المغازى يطالب بحصر المشروعات المتوقفة وتحديد الأولوية فى التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، حصر كافة المشروعات المتوقفة، وعمل قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لكافة هذه المشروعات على مستوى الجمهورية، سواء تلك المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى، أو المشروعات المتوقفة بشكل عام، على أن يتم إدراجها فى الخطة الاستثمارية الجديدة وفقا للاعتمادات المالية المتاحة، ويتم تحديد الأولويات فى التنفيذ على أرض الواقع، وذلك من خلال البيانات التى سيتم إدراجها فى قاعدة البيانات سواء نسبة الأعمال التى تم الانتهاء منها، أو الاعتمادات المالية المطلوبة، أو الفائدة التى ستعود على المواطنين بشكل مباشر جراء الانتهاء من هذه المشروعات العالقة لسنوات طويلة.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك جهودا كبيرة تمت فى ملف الصرف الصحى ومياه الشرب خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زيادة نسبة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى فى عدد من المحافظات، ولكن يظل ملف الصرف الصحى ومياه الشرب من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير لما تمثله من أهمية كبرى ويمثل واحدا من أبرز القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية، هناك بعض المشروعات التى مازالت عالقة فى عدد من القرى منذ سنوات.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروعات الصرف الصحى تستلزم المزيد من الاعتمادات المالية، وسبق وان طالبت اللجنة بضرورة إعادة النظر فى المخصصات المالية لجهاز مياه الشرب والصرف الصحى، وهذا حتى يتسنى الانتهاء من تنفيذ بعض المشروعات، خاصة وأن ملف الصرف الصحى ينعكس على الصحة العامة للمواطنين بشكل مباشر، ويرتبط ارتباط مباشر بالصحة، وما سيتم توجيه لمشروعات الصرف سينعكس على الصحة بشكل مباشر، ولهذا لابد من تحديد الأولويات فى المشروعات العالقة بكل عام، سواء كانت صرف صحى أو ما شابه من مشروعات متوقفة على مستوى الجمهورية، لتعزيز الاستفادة من المخصصات المالية.