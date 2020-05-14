شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال برلمانى بسبب جولات محافظ البحيرة: ما الفائدة من موكب بـ30 سيارة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عصام الصافى، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، بسؤال موجه للدكتور مصطفى مدبولى، لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ البحيرة، بشأن مدى جدوى الزيارات الميدانية التى يقوم بها المحافظ والتى يكون معد لها مسبقا ومحدد لها خير سير مصطحبا خلفه كل قيادات الديوان العام وكذلك كل وكلاء الوزارة بالمحافظة فى موكب يتعدى الـ30 سيارة مما يعطل مصالح المواطنين بالمحافظة ، وأيضا فى الوقت الذى تناشد وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية أهمية التباعد المجتمعى والبعد عن الأماكن التى تشهد تجمعات للحفاظ على الصحة العامة من خطر انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وذلك على حد قول النائب.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أنه فى الوقت الذى يتكون موكب المحافظة ما يقرب من 30 سيارة فى جولات معد لها مسبقا، لتفقد عدد من المشروعات يتفقد رئيس الجمهورية المشروعات القومية بسيارة واحدة بدون موكب، وهذا يؤكد أن القيادة السياسية حريصة على مصلحة المواطنين ويعمل من أجل المصلحة العامة للمواطنين، وهناك أكثر من موقف تفقد خلالها رئيس الجمهورية عدد من المشروعات القومية دون موكب جرار مثل ما يقوم به البعض، وهذا يؤكد أن القائد سيظل قدوة لجميع التنفيذيين فى الحكومة.

وطالب عضو مجلس النواب، إعادة النظر فى الجولات التى يقوم بها البعض والتى تتخطى 20 أو 30 سيارة فى جولات تكون معلومة مسبقا ومعلوم الوجهات المتجهين إليها وما سيتم خلال الزيارة ، متابعا:" هذا الأمر يتسبب فى تعطيل حركة المواطنين وضد سياسة الترشيد وفى نفس الوقت ضد فكرة التجمعات حتى وغن كان هناك إجراءات وقائية ما الفائدة من جولات معلومة مسبقا ومن الممكن أن يكون عدد المشاركين أقل".