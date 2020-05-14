جامعة هوبكنز : 1813 حالة وفاة جديدة بكورونا بالولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):
سجلت الولايات المتحدة 1813 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، مما رفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 84059 حالة ، وفق إحصاء نشرته جامعة جونز هوبكنز.
وبلغ عدد الإصابات من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد 1,389,935 حالة مؤكدة ، بحسب الجامعة التي تتخذ من بالتيمور مقرا لها ، كما عادت أرقام الوفيات للارتفاع في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي، بعد يومين تراجع فيهما العدد إلى أقل من ألف وفاة.
وفي غضون ذلك، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذير أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد من مخاطر إعادة فتح الاقتصاد قبل الأوان بأنه "غير مقبول".
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "إنه رد غير مقبول بالنسبة لي"، مضيفا أنه فوجئ برد فاوتشي خلال شهادة أدلى بها في مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء.
من جهته، حذر فاوتشي مدير المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية، من أن التعجل في فتح الأنشطة الاقتصادية يمكن أن يؤدي إلى تزايد انتشار فيروس كورونا الفتاك.
وبات الطبيب فاوتشي، 79 عاما، هدفا لانتقادات اليمين المتطرف في الولايات المتحدة، وأنصار نظريات المؤامرة على الإنترنت بعدما أدلى بتصريحات بشأن التفشي تتعارض مع تصريحات ترامب.
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