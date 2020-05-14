اليوم.. طلاب ثانية ثانوي يمتحنون الرياضية التطبيقية وعلم النفس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الخميس، امتحان الفصل الدراسي الثاني في مادتي الرياضة التطبيقية وعلم النفس، إلكترونيًا من المنازل.

ويؤدي 573 ألفًا و677 طالبا وطالبة، الامتحانات على فترتين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا بحسب الجدول المحدد لكل محافظة.

ويمتحن في الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهراً، طلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.

أما في الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهراً حتى ٣ عصراً، يؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.